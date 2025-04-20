В результате пожара на объекте в Баку сгорели припаркованные перед складом легковые автомобили - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Как сообщалось, благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым подразделениями МЧС, пожар на объекте в Бинагадинском районе Баку был потушен.
Как сообщили в МЧС в результате пожара сгорели 650 кв. м склада, состоящего из металлоконструкций и принадлежащего маркету общей площадью 1600 кв. м, 50 р.m. электрокабеля, воспламеняющиеся части припаркованных перед складом легковых автомобилей TOYOTA, MERCEDES, ВАЗ-2107 и HYUNDAİ, а также крыша легкового автомобиля марки OPEL.
Остальная часть склада и маркет были защищены от пожара, удалось избежать распространения огня на другие объекты.
17:00
Благодаря необходимым и срочным мерам, принятым министерством по чрезвычайным ситуациям, пожар, возникший на объекте, расположенном в Бинагадинском районе города Баку, был полностью потушен.
Как сообщили в МЧС, в результате пожара сгорел склад, принадлежащий маркету.
Оставшаяся часть склада была защищена от пожара, и удалось предотвратить распространение огня на другие объекты.
16:12
На объекте, расположенном в Бинагадинском районе Баку, произошел пожар.
Как сообщили АПА в пресс-службе МЧС Азербайджана, по вызову на место происшествия были направлены силы и средства Государственной службы пожарной охраны министерства.
Благодаря оперативным действиям пожарных огонь был локализован.
Мероприятия по полному тушению пожара продолжаются.
Будет предоставлена дополнительная информация.
15:33
Сотрудники полиции были привлечены на место пожара, произошедшего на одном из объектов в Бинагадинском районе Баку.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В настоящее время полицейские предпринимают меры безопасности.
15:20
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возникновении пожара на объекте, расположенном в Бинагадинском районе города Баку.
Как сообщили в МЧС, на место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны.
В настоящее время продолжается тушение пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена позднее.