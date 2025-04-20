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В результате пожара на объекте в Баку сгорели припаркованные перед складом легковые автомобили - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media19:00 - 20 / 04 / 2025
В результате пожара на объекте в Баку сгорели припаркованные перед складом легковые автомобили - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Как сообщалось, благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым подразделениями МЧС, пожар на объекте в Бинагадинском районе Баку был потушен.

Как сообщили в МЧС в результате пожара сгорели 650 кв. м склада, состоящего из металлоконструкций и принадлежащего маркету общей площадью 1600 кв. м, 50 р.m. электрокабеля, воспламеняющиеся части припаркованных перед складом легковых автомобилей TOYOTA, MERCEDES, ВАЗ-2107 и HYUNDAİ, а также крыша легкового автомобиля марки OPEL.

Остальная часть склада и маркет были защищены от пожара, удалось избежать распространения огня на другие объекты.

17:00

Благодаря необходимым и срочным мерам, принятым министерством по чрезвычайным ситуациям, пожар, возникший на объекте, расположенном в Бинагадинском районе города Баку, был полностью потушен.

Как сообщили в МЧС, в результате пожара сгорел склад, принадлежащий маркету.

Оставшаяся часть склада была защищена от пожара, и удалось предотвратить распространение огня на другие объекты.

16:12

На объекте, расположенном в Бинагадинском районе Баку, произошел пожар.

Как сообщили АПА в пресс-службе МЧС Азербайджана, по вызову на место происшествия были направлены силы и средства Государственной службы пожарной охраны министерства.

Благодаря оперативным действиям пожарных огонь был локализован.

Мероприятия по полному тушению пожара продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.

15:33

Сотрудники полиции были привлечены на место пожара, произошедшего на одном из объектов в Бинагадинском районе Баку.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В настоящее время полицейские предпринимают меры безопасности.

15:20

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возникновении пожара на объекте, расположенном в Бинагадинском районе города Баку.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

В настоящее время продолжается тушение пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.

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