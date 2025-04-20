В Канаде Трампа назвали «злобным самовлюбленным слизняком»

Канадский депутат Чарли Ангус выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за его роль в сплочении канадцев.

В интервью подкасту MeidasTouch он отметил, что Трамп стал катализатором для канадцев, заставив их отложить внутренние разногласия и сосредоточиться на защите верховенства права и демократии.​

Ангус подчеркнул, что именно «злобный самовлюбленный слизняк» Трамп побудил канадцев объединиться и отстоять свои ценности. Он также раскритиковал политику Трампа, направленную против «равенства и инклюзии», заявив, что Канада всегда будет страной справедливости и инклюзии.​

Ранее Трамп высказывал мнение, что Канада может стать «51-м штатом» США, что вызвало негативную реакцию среди канадцев. Некоторые начали продавать свою недвижимость в США и возвращаться в Канаду, не желая жить в стране, где лидер высказывает такие идеи.​

В ответ на действия Трампа Канада ввела зеркальные пошлины против США, включая повышение тарифов на импорт автомобилей. Кроме того, правительство Канады внедрило систему, стимулирующую инвестиции в отечественное производство и сохранение рабочих мест.​

Несмотря на недавние заявления Трампа о захвате Канады, он позже отказался от этих идей, заявив, что США не нуждаются в древесине и других ресурсах из Канады, утверждая, что верит в «золотой век Америки».