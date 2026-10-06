Жителя Баку приговорили к 5 годам за распространение видео 14-летней девочки 

К уголовной ответственности привлечен человек, распространивший в Баку в социальных сетях материалы с изображением несовершеннолетней девушки.

В отношении 26-летнего жителя поселка Маштага Малика Мамедова (имя и фамилия изменены) возбуждено уголовное дело по статье 171-1 Уголовного кодекса Азербайджана - «Оборот детской порнографии», сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

В ходе расследования было установлено, что он получил интимные материалы с изображением 14-летней Судабы, с которой познакомился в Instagram, и хранил их у себя. М.Мамедов также потребовал у девушки и получил номера телефонов ее родственников. Спустя некоторое время, ссылаясь на прекращение их отношений и блокировку со стороны девушки в социальной сети, он отправил пять различных видеозаписей с этими материалами ее матери и другим родственникам.

Материалы уголовного дела были направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. По приговору суда М.Мамедов был осужден на пять лет лишения свободы. На последнем судебном заседании, состоявшемся 1 октября, он был арестован.