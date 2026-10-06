В ООН предупредили об угрозе одного природного явления для более чем 347 млн детей

Последствия Эль-Ниньо затронут более 347 млн детей в 100 странах, заявил ЮНИСЕФ.

В докладе организации отмечается, что они столкнутся с необычно влажными или засушливыми условиями осенью этого года. Это повысит риск экстремальных наводнений и засух, у которых могут быть разрушительные последствия. Эль-Ниньо может также вызвать вынужденное переселение, недоедание, нехватку воды и вспышки болезней.

«В глобальном масштабе 1,1 миллиарда детей — почти половина всех детей мира — уже подвергаются воздействию как минимум трех климатических угроз, таких как засуха, экстремальная жара или наводнения», — говорится в докладе.

В ЮНИСЕФ добавили, что Эль-Ниньо усугубит эти явления. По оценкам, большинство детей, которым угрожает Эль-Ниньо, проживают в Азиатско-Тихоокеанском регионе (190 млн), а остальные рассредоточены по Африке, Латинской Америке, Европе и Ближнему Востоку.

До этого исследователи Лаборатории изучения влияния климата при Чикагском университете и Калифорнийского университета в Беркли предупредили, что в ближайшие шесть месяцев экстремальная жара, связанная с нынешним мощным Эль-Ниньо, может привести примерно к 451 тыс. летальных исходов по всему миру.

Источник: Gazeta.ru