 «Этого бы не случилось при отсутствии мира»: Рубинян оценил реакцию Азербайджана на переход военного в Армению | 1news.az | Новости
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Политика

«Этого бы не случилось при отсутствии мира»: Рубинян оценил реакцию Азербайджана на переход военного в Армению

Редакция 1news11:40 - Сегодня
«Этого бы не случилось при отсутствии мира»: Рубинян оценил реакцию Азербайджана на переход военного в Армению

Вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян прокомментировал инцидент, связанный с переходом азербайджанского военнослужащего на территорию страны.

По словам политика, случившееся не имеет оправданий:

«Конечно, произошедшее — это преступление. Если человек врывается в чужой дом и стреляет, это преступление».

Коснувшись реакции Баку на происшествие, Рубинян отметил оперативность информирования армянской стороны:

«Хорошо ли, что азербайджанская сторона, как только узнала о пропаже своего солдата, сообщила об этом армянской стороне? Хорошо, если бы не было мира, этого бы не случилось».

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