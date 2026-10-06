«Этого бы не случилось при отсутствии мира»: Рубинян оценил реакцию Азербайджана на переход военного в Армению
Вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян прокомментировал инцидент, связанный с переходом азербайджанского военнослужащего на территорию страны.
По словам политика, случившееся не имеет оправданий:
«Конечно, произошедшее — это преступление. Если человек врывается в чужой дом и стреляет, это преступление».
Коснувшись реакции Баку на происшествие, Рубинян отметил оперативность информирования армянской стороны:
«Хорошо ли, что азербайджанская сторона, как только узнала о пропаже своего солдата, сообщила об этом армянской стороне? Хорошо, если бы не было мира, этого бы не случилось».
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