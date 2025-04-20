Песков: Путин не давал команды по продлению пасхального перемирия

Пасхальное перемирие истечет в ближайшую полночь, команд по его продлению президент РФ Владимир Путин не давал.

Как передает ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О перемирии Путин объявил на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Оно действует с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля - суммарно 30 часов.

"Иных команд не было", - ответил Песков на вопрос, истечет ли перемирие в ночь на 21 апреля или может быть продлено.