ЕС ответил России на предложение о пасхальном перемирии

Россия должна подтвердить установку режима прекращения огня и пасхального перемирия реальными действиями.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Гиппер, комментируя инициативу российского лидера Владимира Путина о приостановке огня, пишет Reuters.

Она подчеркнула, что прекращение огня должно быть не символическим жестом, а частью последовательного процесса по прекращению боевых действий.

«Россия имеет репутацию агрессора, поэтому сначала мы должны увидеть реальное прекращение агрессии и четкие действия для обеспечения длительного прекращения огня», — утверждает Гиппер.

Спикер в очередной раз повторила, что Евросоюз будет поддерживать Украину в достижении длительного, справедливого и всеобъемлющего мира столько, сколько потребуется.