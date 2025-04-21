Элина Алиева покоряет онлайн олимпиады - ФОТО

Элина Алиева, ученица 5 класса школы №242, проявляет тягу к знаниям, участвует в онлайн олимпиадах по различным предметам, получая новые возможности для реализации потенциала.

Получила дипломы, сертификаты и медали. За ее блестящими достижениями скрывается упорная работа и интерес к урокам. Она с удовольствием проводит время за учебниками, получая возможность заявить о себе во весь голос, доказывая, что талант и упорство могут преодолеть любые преграды.

- Элина, скажи, что ты чувствуешь после каждой своей победы?

- Для начала я хочу поблагодарить за Ваше внимание. Мне приятно, что я могу добиться результатов и показать, как много делают учителя для каждого ученика, вкладывая свои знания, терпение и силы.

- Почему ты участвуешь в онлайн олимпиадах?

- Я участвую в азербайджанских, грузинских и российских олимпиадах, чтобы прославлять родину на международных образовательных площадках. Это мой маленький вклад.

- В течение этого учебного года ты получила несколько наград по олимпиадам. Твои учителя были рады? Ты им сразу рассказала?

- Конечно, они были рады. Как и других учеников нашей школы, меня сфотографировали и наградили. А ещё в нашей школе на стенде в фойе висят фотографии отличников. Учителя нашей школы всегда рады достижениям учеников.

- В вашей школе много тех, кто побеждал? Можешь назвать кого-то из ребят?

- Да, в нашей школе очень много талантливых детей, но развитие любого таланта - это общая заслуга как учеников, так и учителей. Ну, например, недавно ученики 11 класса нашей школы - Роман и Азизага заняли 2-е место по проекту EcoOil на Республиканском конкурсе "Sabahın alimləri". У них был интересный проект по экологии.

- Ваши уроки проходят интересно?

- Да, интересно и поучительно. В нашей школе уютная атмосфера и учителя мотивируют и хвалят учеников за каждое достижение. А ещё в нашей школе проводят разные мероприятия и бесплатные кружки.

- А как в вашей школе мотивируют и хвалят? Расскажи о своей школе.

- Учителя нашей школы к каждому ученику относятся как родители. После победы или поражения все равно учеников хвалят за старания, фотографируют с директором, которая всегда детям дарит подарки, и именно такое отношение вызывает желание расти и развиваться. Даже если ученик огорчён чем-то, не связанным с уроками, стараются выслушать и по возможности помочь. В нашей школе больше 1000 учеников, но к каждому ученику относятся так, будто он особенный, не пренебрегают им и не говорят, что "ты один из многих". Ещё у нашей школы недавно появился свой логотип, который выбирался учениками с помощью голосования.

- Расскажи о своих учителях.

- В нашей школе мы с учителями работаем в команде. Они наши вдохновители и самые преданные болельщики, которые искренне радуются нашим успехам. Они создают вокруг нас такую среду, где мы можем раскрыть свои таланты и достичь высоких результатов. Ученики, чувствуя свою значимость, достигают новых вершин, а школа становится местом, где каждый может проявить свои таланты и добиться успеха.

- Элина, твоя мама занимается разными благотворительными проектами, за которые неоднократно награждалась. Скажи, ты ей помогаешь своими идеями? И как она относится к твоим достижениям?

- Моя мама очень мной гордится и во всем поддерживает. Она занимается благотворительностью со многими знаменитостями, потому что ей это нравится, участвует в качестве спикера и эксперта по бизнесу, а я в свободное время создаю игрушки для деток из приюта. Это всё, чем я могу помочь.

- Насколько мы знаем, ты была участницей скетч-шоу "Şərq dadı" и ученицей в модельном агентстве Орхана Мамедова. Ты продолжаешь заниматься творчеством?

- Пока я свое свободное время трачу на создание игрушек для деток из приюта, потому что моя мама для меня стала примером. Она научила меня делиться своим теплом с теми, кто в этом нуждается.

- Чему ещё научила тебя твоя мама?

- Несмотря ни на что не сдаваться, все время развиваться и никогда не ждать чужой похвалы. Не оставаться там, где тебя не ценят и где нет возможности развиваться творчески и как личность. Не каждый может искренне порадоваться за другого, поэтому если обращать внимание на чьи-то обидные слова, то никогда не дойдешь до своей цели. Даже если тебе больно - встань и иди.

- Что ты можешь пожелать другим?

- Желаю никогда не сдаваться и верить в себя, даже тогда, когда другие не верят. Желаю быть рядом с теми, кто ни за что не бросает в беде, всегда для вас находит время, поддерживает, когда ты добиваешься успехов, и особенно, когда у тебя что-то не получается, потому что только так ты становишься сильнее. Когда человек успешный и здоровый, вокруг него много людей, но самые ценные из них те, которые остаются рядом, когда становится тяжело, показывают своей заботой и вниманием, что ты им дорог, потому что только эти люди самые настоящие.