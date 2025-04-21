На улице Пушкина выделена спецполоса для общественного транспорта

На улице Пушкина в центре Баку выделена специальная полоса для общественного транспорта.

Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, спецполоса выделена с целью регулирования транспортного потока и повышения эффективности общественного транспорта. На участке дороги уже нанесена разметка и установлены соответствующие дорожные знаки.

В агентстве также отметили, что в общее количество полос движения осталось неизменным.

В настоящее время по указанной улице курсируют 10 автобусных маршрутов. Благодаря изменениям, удалось сократить время в пути для пассажиров: скорость движения автобусов в часы пик увеличилась с 3 км/ч до 10 км/ч.