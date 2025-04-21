В ряде регионов ожидаются ливни и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Согласно информации, распространённой Национальной гидрометеорологической службой Министерства экологии и природных ресурсов, с 22 по 24 апреля в некоторых регионах республики, преимущественно, в ночные и вечерние часы, ожидается нестабильная погода, синоптики прогнозируют осадки, грозы.

Как сообщили в службе, в Газах–Гянджинской, Балакен–Шекинской зонах и в Центральном Аране ожидаются ливни, град, а в высокогорных районах возможен снег.

В связи с осадками возможно повышение уровня воды в реках, а также кратковременные паводки и сели в некоторых реках, протекающих по склонам Большого и Малого Кавказа.

В ряде регионов возможны сильные порывы восточного ветра.