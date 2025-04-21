Новый указ президента охватит 2469 ветеранов и тружеников тыла Второй мировой - Минтруда

Согласно Распоряжению Президента, единовременная материальная помощь будет предоставлена 2469 гражданам.

Новое Распоряжение Президента Ильхама Алиева «О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу» еще раз подтверждает, что представители этих категорий граждан находятся под постоянным вниманием и заботой государства.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, согласно Распоряжению, в связи с 80-й годовщиной Победы во Второй мировой войне участникам войны будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 2500 манатов.

Вдовы погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших в годы Второй мировой войны поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны, а также участникам блокады города Ленинград получат единовременную помощь в размере 1250 манатов.

Ожидается, что действие Распоряжения охватит в общей сложности 2469 человек, из которых 21 — участники Второй мировой войны.

На предоставление единовременной помощи Распоряжением Президента из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделено 3,2 млн манатов.

Министерство труда и социальной защиты населения переведет единовременные выплаты на банковские счета участников войны и других соответствующих лиц.