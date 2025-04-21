В Бишкеке открылась выставка, посвященная Азербайджану - ФОТО

В Национальном музее искусств Кыргызстана в рамках Дней азербайджанской культуры открылась выставка, посвященная национальному наследию Азербайджана.

В мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, заместитель министра Мурад Гусейнов, первый заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Гульбара Кадырбекова, посол Азербайджана в Бишкеке Лятиф Гандилов, послы Ирана, Пакистана и Узбекистана в Кыргызстане и др.

В ходе мероприятия были представлены "Выставка традиционного ремесла", "Мирза Гадим Иревани: на стыке восточного и западного художественных стилей", "Выставка ковров и лоскутного шитья".

Директор Азербайджанского национального музея искусств Ширин Меликова и директор Национального музея ковра Амина Меликова предоставили гостям информацию о выставке.

В завершение мероприятия состоялся показ мод бренда "Зумруд Мирзалиева".