Гукасян назвал имена лиц, руководящих действиями исполнителей Ходжалинского геноцида

21 апреля было продолжено открытое судебное заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти, и других многочисленных преступлений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, прошедшем в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим состав суда, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

В ходе судебного заседания обвиняемые ответили на вопросы государственных обвинителей, касающиеся геноцида в Ходжалы, совершенного в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, и о целенаправленном истреблении невинных людей во время геноцида только потому, что они были азербайджанцами.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, обвиняемый Аркадий Гукасян заявил, что впервые узнал о том, что произошло в Ходжалы, по «официальной информации» в феврале 1992 года: «В то время мы не знали о масштабах трагедии. Мы знали, что из Ходжалы в Ханкенди были привезены сотни азербайджанцев. Позже их передали противоположной стороне». Он подчеркнул, что осуждает убийства мирных жителей: «Это неприемлемо, это одна из кровавых страниц войны».

По словам А.Гукасяна, во время Ходжалинского геноцида руководство в самопровозглашенном режиме осуществлял Артур Мкртчян, а командование военными действиями — Аркадий Тер-Тадевосян по прозвищу «Командос», занимавший различные руководящие должности в вооруженных силах Армении. Он добавил, что руководителем формировавшихся «сил самообороны», был Серж Саргсян. Затем он сказал: «Я против всех войн. Но если все же идет война, необходимо соблюдать ее законы».

Обвиняемый Бако Саакян, отвечая на вопросы начальника отдела управления по защите государственных обвинений Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, заявил, что не обладал подробной информацией о событиях в Ходжалы. Ссылаясь на продемонстрированные в суде видеоматериалы и документы, он сказал: «Я не знал всех этих подробностей. Но это не меняет моей позиции. Я осуждал подобные события и тогда, и осуждаю сейчас».

Обвиняемый сообщил, что слышал об участии в событиях 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии, подчеркнув, что Сейран Оганян, впоследствии занимавший пост министра обороны Армении, проходил службу именно в этом полку.

Обвиняемый Давид Ишханян, отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, признал, что изображения, представленные по Ходжалинскому геноциду, отображают акты жестокости. Он также отметил, что во время этих событий был «депутатом» самопровозглашенного режима.

Подсудимый Давид Бабаян в ответ на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева заявил, что не участвовал в событиях, связанных с Ходжалинским геноцидом, и оккупацией города. По его словам, те, кто стремился к решению вопроса силовым путем, добились своей цели. «В этой операции участвовали различные группы», — добавил он.

Подсудимый также сообщил, что самопровозглашенный режим даже «учредил» медаль «За освобождение Ходжалы».

Отвечая на вопрос представителя потерпевших: «Если, как утверждает Армения, во время геноцида в Ходжалы существовал гуманитарный коридор для выхода мирных жителей, то почему им не дали уйти? Почему, как уже отметил Аркадий Гукасян на процессе, сотни азербайджанцев были доставлены в Ханкенди?», Давид Бабаян не смог дать ответа. Вместо этого он заявил: «Как можно оправдать то, что было учинено с детьми и мирными жителями? Это — варварство».

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, обвиняемый Араик Арутюнян заявил, что считает события в Ходжалы самой крупной трагедией Первой Карабахской войны. По его утверждению, в самопровозглашенном режиме не проводились обсуждения по поводу операции в Ходжалы: «К примеру, по операции в Шуше написано несколько книг. Поэтому мы знаем, кто там участвовал и как все происходило. А по операции в Ходжалы обсуждений не велось. В то время главным военным руководителем был Аркадий Тер-Тадевосян. Вероятно, военные действия в Ходжалы проводились по его указанию и с его согласия».

А.Арутюнян подчеркнул, что вне зависимости от обстоятельств это была непростительная трагедия.

В ходе судебного процесса также был исследован доклад правозащитного центра «Мемориал», посвященный массовым нарушениям прав человека, связанных с оккупацией населенного пункта Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

В отчетном докладе говорится, что в ходе операции, завершившейся оккупацией Ходжалы армянскими вооруженными силами, произошли массовые убийства мирных жителей и нарушения прав человека на национальной почве.

«После захвата Ходжалы армянскими военными оставшееся в городе гражданское население было депортировано. Эти действия носили организованный характер», — отмечается в докладе.

По информации из доклада, большинство депортированных удерживались в Ханкенди, что, по мнению правозащитников, свидетельствует о существовании соответствующего приказа со стороны «властей» самопровозглашенного режима.

В докладе подчеркивается, что массовое уничтожение мирного населения не может быть оправдано ни при каких условиях. Правозащитный центр «Мемориал» подтверждает, что действия армянской стороны против мирного населения Карабаха в момент нападения на Ходжалы грубо нарушают Женевские конвенции и соответствующие статьи Всеобщей декларации прав человека.

Очередное заседание суда назначено на 24 апреля.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давит Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.