Азербайджанские дипломаты приняли участие в мессе об упокоении Папы Римского в Лондоне

Дипломаты посольства Азербайджана в Великобритании приняли участие в мессе об упокоении Папы Римского Франциска в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба диппредставительства Азербайджана в соцсети.

"Для нас большая честь принять участие в мессе, проведенной в Вестминстере в знак почтения Папы Римского Франциска", – отмечается в сообщении.

Напомним, что понтифик скончался в возрасте 88 лет. Франциск, избранный Папой Римским в 2013 году, родился в Аргентине. В последние месяцы он страдал от пневмонии.