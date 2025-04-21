Bloomberg: цена на золото впервые в истории превысила 3400 за унцию

Цена тройской унции золота впервые превысила отметку 3 400 долларов.

Предыдущий максимум был достигнут в четверг. При этом иностранные банки ждут взлета стоимости до 3 700 долларов к концу года.

Золото дорожает на фоне дальнейшего ослабления доллара США и опасений торговой войны, отмечает Bloomberg.

Торговый конфликт, начатый президентом США Дональдом Трампом, вывел из равновесия рынки, подорвав аппетит к рисковым активам и одновременно вызвав стремительный переток участников рынка в активы-убежища.

Поддержку рынку золота также оказала новость о том, что Трамп рассматривает возможность уволить главу ФРС Пауэлла.

Источник: Bloomberg