Трагедия в Индии. В Нью-Дели обрушился дом, под обломками оказались десятки человек - ФОТО - ВИДЕО

По меньшей мере 11 жителей погибли при обрушении четырехэтажного дома в районе Мустафабад на северо-востоке индийской столицы.

Об этом сообщает газета The Pioneer.

Трагедия произошла в воскресенье, возможной причиной обрушения могли стать строительные работы на первом этаже старого здания.

По данным полиции, погибли 11 человек. В ходе спасательных работ, продолжавшихся в течение суток, из-под завалов удалось спасти столько же жителей дома.