Посредники между Израилем и ХАМАС предложили мир на пять-семь лет

Катарские и египетские посредники в переговорном процессе между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС выдвинули новое предложение по окончанию боевых действий в секторе Газа, предусматривающее установление перемирия сроком на пять-семь лет.

Об этом сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на высокопоставленного представителя ХАМАС.

По данным Би-би-си, план предполагает освобождение всех израильских заложников, захваченных ХАМАС 7 октября 2023 года, в обмен на палестинских заключенных, которые находятся в тюрьмах Израиля. Также перемирие сроком на пять-семь лет потребует полного вывода израильских войск с территории Газы и официального объявления о прекращении боевых действий.

При этом движение ХАМАС дало понять посредникам, что готово отказаться от власти в анклаве и передать управление другой палестинской политической силе, например, Палестинской национальной администрации или какой-либо новой организации.

Источник Би-би-си охарактеризовал текущие посреднические усилия, предпринимаемые Катаром и Египтом, как решительные и заявил, что ХАМАС продемонстрировал «беспрецедентную гибкость». По его данным, высокопоставленная делегация ХАМАС должна прибыть в ближайшее время в Каир для проведения консультаций.

Источник: ТАСС