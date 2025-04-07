Группа «Руки Вверх!» и не только: Названы первые имена звездных участников DREAM Fest 2025 – ВИДЕО

С 23 по 26 июля в Sea Breeze Resort состоится главное музыкальное событие лета - Международный музыкальный фестиваль DREAM Fest 2025, который будет проходить в столице Азербайджана во второй раз.

На официальной странице фестиваля в социальной сети Instagram появилась информация о первых звездных участниках предстоящего музыкального фестиваля, в числе которых легендарная поп-группы 90-х «Руки Вверх!», популярный казахстанский рэпер азербайджанского происхождения Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), один из самых актуальных российских артистов MOT и звезда российского рэпа Тимати.

Отметим, что программа международного музыкального фестиваля DREAM Fest 2025 следующая:

- 23 июля - Гала-открытие

- 24 июля - Трибьют Муслима Магомаева; EMIN & дуэты с артистами

- 25 июля - Super Star Day

- 26 июля - Super Hit Day