Сын Эрдогана заявил, что не хочет быть президентом

Сын президента Турции Тайипа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган признался, что не хотел бы быть президентом, а большую часть рабочего времени посвящает образовательным и культурным проектам.

"У меня нет политических амбиций, - сказал Билал Эрдоган, отвечая на соответствующий вопрос. - Меня часто об этом спрашивают, но я бы хотел оставаться в неправительственном секторе, работать с гражданским обществом, вдохновлять молодежь брать на себя ответственность за то, что им действительно близко. Независимо от того, какую карьеру они выберут, если у них есть сильное чувство сопричастности к какой-либо социальной теме - они должны быть активистами, защитниками ценностей, быть частью гражданского общества".

Именно поэтому, по его словам, большую часть времени он посвящает образовательным проектам - "школам, университетам, программам стипендий, академических премий". "Я поддерживаю самых талантливых и ярких, чтобы они могли реализовать свои мечты. Также я работаю над возрождением культуры, сохранением наследия, чтобы передать его новым поколениям. Именно этому я хотел бы посвятить свою жизнь", - заключил Билал Эрдоган.

Источник: ТАСС