В Вашингтоне отменили выступление главы МИД Ирана на конференции по ядерной политике

Постоянное представительство Ирана при Организации Объединенных Наций подтвердило отмену основного выступления министра иностранных дел Аббаса Аракчи на конференции по ядерной политике в Вашингтоне, сообщает Mehr.

В своем заявлении представительство в Нью-Йорке сообщило, что Фонд Карнеги отменил выступление Аракчи на своей конференции по ядерной политике 2025 года.

Согласно заявлению иранской миссии, отмена произошла после того, как организаторы конференции решили изменить формат выступления на дебаты.

Миссия добавила, что полный текст отмененного выступления будет опубликован в СМИ.

«По некоторым данным, Фонд Карнеги отменил выступление из-за «оркестрованного давления» со стороны израильского лобби в Вашингтоне», - пишет иранское СМИ.