Великое возвращение: в село Гасанриз Агдеринского района отправлено еще 20 семей - ФОТО

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. 22 апреля из Тертера в село Гасанриз Агдеринского района была отправлена очередная группа переселенцев, состоящая из семей, ранее временно проживавших в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на данном этапе в село Гасанриз переселяются 20 семей – 68 человек.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 40 тыс. человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.