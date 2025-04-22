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В парламенте Армении произошла потасовка между депутатами –ВИДЕО

First News Media12:21 - Сегодня
В парламенте Армении произошла потасовка между депутатами –ВИДЕО

Спикер парламента Армении Ален Симонян на заседании Национального Собрания 22 апреля спровоцировал массовую потасовку между депутатами от оппозиционного блока «Армения» и правящей партии «Гражданский договор», сообщают армянские СМИ.

Так, во время выступления главы парламентской фракции правящей партии Айка Конджоряна между ним и Гегамом Манукяном возник спор. Манукян, в частности, обвинил правящую партию во лжи и манипулировании фактами. Постепенно к спору подключился председатель парламента Ален Симонян. Он выступил в поддержку правящей силы. Это не понравилось секретарю парламентской фракции оппозиционного блока «Армения» Арцвику Минасяну. Последний отчитал Симоняна, указав на его предвзятость.

«Вы ведете себя не как спикер парламента, а как адвокат «Гражданского договора»», - заметил Минасян, призвав Симоняна проявлять сдержанность в подобных ситуациях.

В ответ на это глава НС ехидно улыбнулся, заявив, что слова Минасяна, скорее, вселяют в него гордость.

«Постепенно спор стал перерастать в балаган. Но вместо установления порядка Симонян еще больше усугубил ситуацию. Он перешел на «ты» и в целом вел себя довольно вызывающе. Некоторых депутатов от оппозиции это разозлило настолько, что они даже привстали. Симонян заметил это и стал ерничать.

«Встал?... А теперь сядь», - говорил Симонян в моменты, когда оппозиционеры собирались сесть на свои места.

Это лишь увеличивало накал страстей. Обстановка усугубилась настолько, что переросла в драку между депутатами от оппозиции и правящей партии», сообщает news.am.

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