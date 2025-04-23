В Азербайджане готовят Госпрограмму по развитию рыболовства

Министерство сельского хозяйства разрабатывает «Государственную программу по развитию производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной продукции и аквакультуры в Азербайджане на 2025-2030 годы».

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике.

Напомним, что президент Ильхам Алиев 19 декабря прошлого года подписал указ о дополнительных мерах по развитию рыболовства и аквакультуры.

Указом в подчинении Министерства сельского хозяйства был создан Центр рыболовства и аквакультуры. Центр является юридическим лицом публичного права, осуществляющим деятельность в сфере организации, управления рыболовством, в том числе аквакультурой, увеличения, использования, охраны рыбных и других водных биоресурсов и контроля за ними.