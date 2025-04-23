В Сумгайыте расследован факт незаконной вырубки деревьев, материалы направлены в Генпрокуратуру

Региональное управление №4 Министерства экологии и природных ресурсов провело расследование по жалобе о незаконной вырубке деревьев в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева города Сумгайыт.

Как сообщил 1news.az начальник управления Асиф Меджидов, в ходе проверки на территории строительства нежилого объекта по улице Саттара Бахлулзаде было установлено повреждение трех деревьев внутри строительного ограждения, а также выявлено несоблюдение требований экологической экспертизы. Ответственный за строительство Замиг Шихалиев был привлечен к административной ответственности по статьям 253.5.1 и 541 Кодекса об административных правонарушениях и оштрафован на 900 манатов. Помимо этого, за пределами строительной площадки было обнаружено 15 вырубленных деревьев, что нанесло ущерб окружающей среде в размере 7200 манатов. По данному факту составлен соответствующий акт. Учитывая, что сумма нанесенного ущерба содержит признаки уголовного преступления, собранные материалы направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики для дальнейшего правового разбирательства.

Асиф Меджидов также добавил, что деревья, расположенные вокруг строительной площадки, были зарегистрированы и переданы подрядчику для обеспечения их сохранности.