Особый подарок от «Nar» на концерт «OneRepublic»: будь ближе всех к сцене

В качестве основного партнёра предстоящего концерта «OneRepublic», который состоится 28 апреля в Бакинском Кристалл Холле, доступный мобильный оператор «Nar» порадует всех поклонников музыки. Чтобы сделать это музыкальное событие ещё ближе своим абонентам, «Nar» запустил специальный конкурс в социальных сетях.

Для участия достаточно отметить друга в комментариях под конкурсной публикацией на официальной странице «Nar» в Instagram. Пять победителей будут выбраны случайным образом, и каждый получит два бесплатных билета на концерт. Конкурс продлится до 23:59 24 апреля.

«Nar» продолжает объединять технологии и развлечения, следуя динамичному образу жизни и музыкальным предпочтениям молодёжи. Не упустите возможность стать частью этого яркого музыкального события!

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 млн абонентов. Последние 6 лет «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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