Главный редактор 1news.az поделилась опытом со студентами БГУ - ФОТО

Главный редактор новостного сайта 1news.az Кямаля Мамедова 23 апреля 2025 года побывала в гостях на факультете журналистики Бакинского Государственного Университета.

Встреча была организована в рамках предмета «Язык СМИ и основы редактирования».

Темой встречи со студентами 3-го курса факультета стала «Медиа: реальность и мифы». Кямаля Мамедова поделилась со студентами своим мнением о медийной реальности, этических рамках журналистики, проверке достоверности информации, процессе редактирования и современных вызовах в сфере медиа.

Она также рассказала студентам об интересных случаях из своей профессиональной практики и привела реальные примеры ситуаций, с которыми сталкивалась в своей карьере. В целях повышения практических навыков студентам были даны различные тематические задания.

Встреча прошла в формате интерактивной дискуссии и сопровождалась взаимными вопросами и ответами. В завершение мероприятия были сделаны памятные фотографии.

Назрин Аллахвердиева