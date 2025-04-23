 Китайские СМИ широко освещают государственный визит Президента Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Китайские СМИ широко освещают государственный визит Президента Азербайджана

First News Media15:56 - Сегодня
Китайские СМИ широко освещают государственный визит Президента Азербайджана

Средства массовой информации Китайской Народной Республики (КНР) широко освещают государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в эту страну.

Одно из самых влиятельных в мире информационных агентств «Синьхуа», ежедневная газета «Жэньминь жибао» с широкой читательской аудиторией, Центральное телевидение Китая (CCTV) с аудиторией в 1 миллиард зрителей, авторитетная газета China Daily, Китайское национальное радио, вещающее на более чем 50 языках, газета Global Times, одно из официальных изданий Коммунистической партии Китая, другие газеты и новостные сайты распространили новости, репортажи о государственном визите Президента Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику, его встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином в рамках визита, подписанных документах и в целом о получивших в последние годы азербайджано-китайских отношениях, которые в последние годы получили всестороннее развитие.

В статье китайского национального информационного агентства «Синьхуа» под заголовком «Си Цзиньпин провел переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым» говорится, что, несмотря на изменения международной обстановки, азербайджано-китайские отношения сохранили динамику развития на основе принципов взаимного уважения, равноправия и взаимовыгодного сотрудничества и вышли на уровень стратегического партнерства.

«Синьхуа» пишет, что Азербайджан и Китай поддерживают государственный суверенитет, независимость, территориальную целостность, курс развития друг друга в соответствии с национальными условиями. В статье также говорится о плодотворном сотрудничестве двух стран в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Информационное агентство «Синьхуа» также опубликовало текст «Совместного заявления между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой об установлении всестороннего стратегического партнерства», подписанного главами двух государств.

Агентство также подготовило специальный материал о жизни и деятельности Президента Ильхама Алиева.

В статье под названием «Китай устанавливает всестороннее стратегическое партнерство с Азербайджаном» на сайте телеканала China Global Television Network (CGTN) отмечается, что в ходе визита Президента Азербайджана в Китай главы государств Ильхам Алиев и Си Цзиньпин объявили о налаживании всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.

Сайт Altai News Network пишет, что Азербайджан и Китай относятся друг к другу с уважением и доверием, расширяют сотрудничество во всех сферах, торгово-экономические связи, включая взаимодействие в области цифровой экономики, зеленой энергии, науки и технологий, стремятся к дальнейшему укреплению контактов между народами. Кроме того, стороны продолжают усилия по углублению отношений между правящими партиями и усилению координации по международным и региональным вопросам.

Китайские СМИ подготовили и представили читателям многочисленные новости из эксклюзивного интервью Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева китайскому агентству «Синьхуа».

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
290

Актуально

Повестка Президента

​​​​​​​Визит, меняющий векторы: Баку и Пекин открывают новую главу ...

Политика

Община: Армения выступает против наших шагов по раскрытию истины и служению ...

В мире

В Турции заявили об отсутствии сообщений о жертвах после землетрясений - ВИДЕО - ...

Lifestyle

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери ...

Политика

Община: Армения выступает против наших шагов по раскрытию истины и служению примирения

Али Асадов провел телефонный разговор с вице-президентом Турции

Китайские СМИ широко освещают государственный визит Президента Азербайджана

Нетаньяху cовершит визит в Азербайджан

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Хусейн Ишиксал: Президент Ильхам Алиев вносит весомый вклад в дело продвижения прав Северного Кипра

В Тбилиси завершилась трехсторонняя встреча заместителей глав МИД Азербайджана, Армении и Грузии - ОБНОВЛЕНО

Пострадавший: Организаторы Ходжалинского геноцида в разное время входили в руководство Армении - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Папа Римский Франциск пожелал полного примирения между Азербайджаном и Арменией

Последние новости

Община: Армения выступает против наших шагов по раскрытию истины и служению примирения

Сегодня, 21:00

Мать одной из пропавших в Баку несовершеннолетних девушек рассказала интересные детали

Сегодня, 20:40

Али Асадов провел телефонный разговор с вице-президентом Турции

Сегодня, 20:20

Трамп пообещал снизить пошлины на товары из Китая

Сегодня, 20:00

На северо-востоке Азербайджана мост пришел в аварийное состояние, затруднено сообщение с более чем 30 селами

Сегодня, 19:40

Аллахшукюр Пашазаде посетит Испанию

Сегодня, 19:20

​​​​​​​Подписаны азербайджано-китайские документы по развитию торгово-экономических отношений - ФОТО

Сегодня, 19:00

​​​​​​​Визит, меняющий векторы: Баку и Пекин открывают новую главу стратегического партнерства

Сегодня, 18:45

Состоялось очередное заседание Комиссии по амнистии

Сегодня, 18:30

Управление образования Гянджи прокомментировало драку школьников - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:15

В Азербайджане обвиняемый в передаче данных Армении приговорен к 15 годам лишения свободы

Сегодня, 18:02

В Имишли более 18 тыс. абонентов временно останутся без газа

Сегодня, 17:50

В Албании задержали гражданина Азербайджана, находившегося в розыске

Сегодня, 17:48

Пожары в Израиле: пламя добралось до домов и железной дороги

Сегодня, 17:46

В Азербайджане объявлено «желтое» предупреждение

Сегодня, 17:29

В Стамбуле при землетрясении пострадал 151 человек

Сегодня, 17:21

Эрдоган: Землетрясения не создали проблем в Стамбуле

Сегодня, 17:13

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Сегодня, 17:00

Еврокомиссия оштрафовала Apple и Meta, но так, чтобы не разозлить Трампа

Сегодня, 16:58

Стало известно, кто убил Игоря Талькова

Сегодня, 16:51
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50