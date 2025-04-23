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Еврокомиссия оштрафовала Apple и Meta, но так, чтобы не разозлить Трампа

First News Media16:58 - Сегодня
Еврокомиссия оштрафовала Apple и Meta, но так, чтобы не разозлить Трампа

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала американские компании Apple Inc. и Meta Platforms Inc. на 500 миллионов евро и 200 миллионов евро соответственно за нарушение требований закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), говорится в пресс-релизе регулятора.

Apple, сочли в ЕК, ограничивает возможность использования разработчиками приложений каналов распространения вне сервиса App Store. Разработчики, говорится в заявлении регулятора, должны иметь возможность бесплатно информировать клиентов об альтернативных предложениях, но из-за правил Apple не могут это сделать.

В свою очередь претензии Брюсселя к Meta были связаны с методом сбора и использования персональных данных пользователей в Европе. В ЕК сочли, что требование компании к пользователям Facebook и Instagram соглашаться на показ персонализированной рекламы, либо платить за то, чтобы им ее не показывали, нарушает DMA.

Обе компании должны устранить нарушения в течение 60 дней, иначе их ждут дополнительные штрафы.

Компании раскритиковали решение Еврокомиссии, пишет Bloomberg. Apple обвинила регулятор в дискриминации. В Meta заявили, что ЕС «пытается помешать успешному американскому бизнесу, позволяя китайским и европейским компаниям работать по другим стандартам».

Еврокомиссия назначила Apple и Meta довольно скромные штрафы. Это первые штрафные санкции, наложенные в рамках недавно принятого DMA, и они заметно ниже штрафов, которые предусмотрены по старому законодательству Евросоюза, пишет Bloomberg.

Так, по старым правилам Meta за то же нарушение грозил бы оборотный штраф до 10% мировой выручки. В 2024 году Apple оштрафовали в ЕС на 1,8 миллиарда евро за ограничение конкурирующих стриминговых сервисов на iPhone.

Штраф, наложенные на Apple и Meta, выглядят попыткой не провоцировать еще больше президента США Дональда Трампа, который ввел пошлины для большинства стран мира, говорится в статье Bloomberg. Ранее Трамп называл ограничения ЕС в отношении технологических компаний примером нетарифных барьеров, которым должны противодействовать его «зеркальные» пошлины.

Источник: Meduza

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