Макрон: Скорейшее подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку откроет новую страницу для всех стран региона
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что скорейшее подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном может открыть новую страницу для всех стран региона.
Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Париже.
По словам Макрона, в ходе встречи он подтвердил поддержку Франции усилиям Армении по достижению мира с Азербайджаном.
"Подписание в кратчайшие сроки мирного договора между Арменией и Азербайджаном позволило бы открыть новую страницу для всех стран, народов региона и за его пределами", - говорится в публикации.
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