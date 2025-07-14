В Баку мотоциклиста арестовали за автохулиганство

В Баку задержанный за автохулиганство мотоциклист получил арест и лишение прав.

Как сообщили в МВД, сотрудники бакинской дорожной полиции задержали водителя мотоцикла Бабу Исмаилова, который неоднократно нарушал правила и представлял угрозу для других участников движения.

Против него был составлен административный протокол, дело передали в суд.

По решению суда, Исмаилов лишен водительских прав на один год и получил 15 суток административного ареста.