В Баку мотоциклиста арестовали за автохулиганство
В Баку задержанный за автохулиганство мотоциклист получил арест и лишение прав.
Как сообщили в МВД, сотрудники бакинской дорожной полиции задержали водителя мотоцикла Бабу Исмаилова, который неоднократно нарушал правила и представлял угрозу для других участников движения.
Против него был составлен административный протокол, дело передали в суд.
По решению суда, Исмаилов лишен водительских прав на один год и получил 15 суток административного ареста.
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