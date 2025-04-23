Эрдоган: Землетрясения не создали проблем в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «проблемной ситуации» после землетрясения магнитудой 6,2 в Стамбуле нет.

«Я получил самые последние данные от наших министров, департамента ЧС и губернатора Стамбула. Слава богу, проблемной ситуации нет», - сказал турецкий лидер, выступая в Анкаре. Его выступление транслировал телеканал TRT Haber.

По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 среды, за ним последовали афтершоки. Власти провинции Стамбул заявили, что никто не пострадал, обрушений домов также не было.

За основным толчком последовали десятки афтершоков магнитудой от 3 до 5.