Еще 30 детей из Украины прибыли в Азербайджан в целях реабилитации - ФОТО

Продолжается работа по организации поездок в Азербайджан детей, пострадавших от войны в Украине, и их привлечению к реабилитационным услугам.

По инициативе Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения еще 30 детей привезены из Украины в нашу страну для обеспечения реабилитационными услугами.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе информационного обеспечения агентства, в рамках 10-дневной реабилитационной программы в Габалинском детском реабилитационном центре они будут обеспечены услугами медицинской и социально-психологической реабилитации.

Профессиональные психологи проведут для них индивидуальные консультации, групповые терапии, а также занятия по йога- и танцевальной терапии. Целью является поддержка в стабилизации эмоционального состояния и содействие интеграции детей в общество.

Также будут организованы экскурсии в оздоровительные центры и историко-архитектурные памятники в Габале и Шеки.

С учетом предыдущих восьми групп на прошедшее время в нашу страну привезены и обеспечены социально-психологическими реабилитационными услугами в целом около 300 украинских детей.