Суд принял решение по делу певицы Раксаны

Состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе на арест певицы Раксаны Исмайловой.

В Бакинском апелляционном суде апелляционная жалоба Р.Исмайловой не была удовлетворена - избранная мера пресечения в виде ареста в отношении певицы была оставлена без изменения, сообщает 1news.az со ссылкой на Report.az.

Напомним, что 16 августа стало известно о том, что в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в Сабунчинском районе столицы на основании жалоб, поступивших от граждан, по подозрению в мошенничестве была задержана певица Раксана Исмайлова.

Отметим, что в ходе расследования было установлено, что Р.Исмайлова путем мошенничества завладела золотыми украшениями двух потерпевших на общую сумму 35 тыс. манатов и денежными средствами в размере 520 тыс. долларов (884 тыс. манатов) - по указанным фактам в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, решением суда Р.Исмайлова арестована сроком на 4 месяца.

Читайте по теме:

Муж арестованной певицы Раксаны привлечён к следствию

Дочь арестованной певицы Раксаны заявила, что её мать больна онкологией - ВИДЕО