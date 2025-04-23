Президент Колумбии заявил об отзыве своей визы в США

США аннулировали визу президента Колумбии Густаво Петро.

Об этом глава государства сообщил в ходе правительственного мероприятия, передает РИА Новости.

«Я сейчас не могу поехать [в США], потому что, по-моему, меня лишили визы. В ней не было необходимости, ну да ладно. Я уже видел Дональда Дака несколько раз», — сказал президент Колумбии.

При этом в МИД Колумбии сообщили, что виза Петро не была отозвана. По данным ведомства, имело место «недопонимание относительно санкций, объявленных президентом США Дональдом Трампом на фоне напряженности из-за возвращения самолета с депортированными колумбийцами».

Источник: Gazeta.Ru