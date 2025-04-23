Община: Армения выступает против наших шагов по раскрытию истины и служению примирения

Община Западного Азербайджана продолжает информировать международное сообщество о праве западных азербайджанцев на возвращение и об их культурном наследии для достижения устойчивого мира и перемирия, основанных на принципе справедливости.

«Вместо того, чтобы сделать правильные выводы из предпринимаемых действий и представленных данных, признав свою ответственность за допущенные нарушения прав и несправедливость, и создав условия для возвращения западных азербайджанцев, армянская сторона выступает против наших шагов по установлению истины и примирению».

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении также отмечается:

«Армянская апостольская церковь и организация Monumentwatch, якобы занимающаяся охраной культурного наследия, распространили в Варшаве заявления, полные клеветы и угроз, в связи с выставкой «Западный Азербайджан в нашей культурной памяти».

Несомненно, все это организовано государственными органами Армении, что еще раз свидетельствует о незаинтересованности армянских властей в мире и примирении, а также глубоко укоренившихся в этой стране расизме и нетерпимости.

Интересно, чем Армянская апостольская церковь и организация Monumentwatch, выступающие с многочисленными клеветническими обвинениями в адрес Азербайджана по поводу культурных памятников, могут оправдать уничтожение 268 из 269 официально зарегистрированных мечетей и разрушение более 500 азербайджанских кладбищ на территории современной Армении всего лишь столетие назад?

Община Западного Азербайджана решительно осуждает действия Армянской апостольской церкви и экстремистской структуры Monumentwatch, направленные на сокрытие истины путем угроз и клеветы, распространяющих нетерпимость и препятствующих примирению, и призывает международное сообщество оказать давление на Армению с целью восстановления и защиты азербайджанского культурного наследия на ее территории».