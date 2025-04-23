В Баку задержан мужчина, расплачивавшийся за покупки украденной банковской картой

В одном из кафе, расположенном на территории Наримановского района Баку, была совершена кража бытовых предметов на сумму 600 манатов и банковской карты.

Как говорится в сообщении МВД, впоследствии злоумышленник использовал украденную карту, расплатившись ею за покупки на сумму 300 манатов.

В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками 17-го отделения полиции Наримановского районного управления, по подозрению в совершении преступления был задержан 34-летний А.Алиев.

Кроме того, на территории Низаминского района был задержан 28-летний Дж.Алескеров, подозреваемый в краже из автомобиля марки KIA. По данным следствия, он похитил кошелёк, в котором находились 70 манатов, 100 долларов США и банковские карты.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.