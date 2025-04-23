Строительство новой дороги в Баку ведется ускоренными темпами - ФОТО - ВИДЕО

В соответствии с Госпрограммой по усовершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы ударными темпами продолжается строительство участка от улицы Академика Гасана Алиева до улицы Музаффара Нариманова автодороги, соединяющей улицу Академика Гасана Алиева со станцией метро «Кёроглу».

Новая дорога проектируется и строится параллельно проспектам Зии Буниятова и Гейдара Алиева.

В соответствии с Госпрограммой, протяженность участка новой автодороги от улицы Академика Гасана Алиева до улицы Музаффара Нариманова составит 3,9 км (плюс 2,6 км ответвлений, съездов и подъездных путей), с 6 полосами движения.

Согласно проекту, на автодороге планируется построить 4 тоннеля общей протяженностью 2210 метров и 3 подземных пешеходных перехода общей протяженностью 112 метров.

По проекту новая дорога начинается от пересечения улиц Халила Рзы Улутюрка и Музаффара Нариманова, проходит около станции метро «Улдуз» и простирается от улицы Алескера Гаибова через два тоннеля общей протяженностью 1240 метров под существующими линиями метро и железной дороги до улицы Алияра Алиева.

Отсюда она продолжается от улицы Юсифа Везира Чеменземинли до перекрестка с улицей Ахмеда Раджабли и через туннель длиной 550 метров, проходя через кольцевую развязку на перекрестке улиц Ашыга Молла Джумы и Заура Нудиралиева, пересекает улицу Кёроглу Рагимова и продолжается до улицы Гасана Алиева.

В то же время на пересечении улицы Алияра Алиева и новой дороги планируется построить тоннель протяженностью 410 метров, и на этой территории уже ведутся строительные работы.

В соответствии с проектом ведется строительство подземных пешеходных переходов на участке 3-й км и улице Мирзы Улугбея.

Следует отметить, что в связи со строительными работами движение транспортных средств на указанных улицах поэтапно ограничивается.

В связи с этим водителей просят быть внимательными при движении на указанных участках, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков, установленных в местах проведения строительных работ.