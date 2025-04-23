 Строительство новой дороги в Баку ведется ускоренными темпами - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Строительство новой дороги в Баку ведется ускоренными темпами - ФОТО - ВИДЕО

First News Media10:00 - Сегодня
Строительство новой дороги в Баку ведется ускоренными темпами - ФОТО - ВИДЕО

В соответствии с Госпрограммой по усовершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы ударными темпами продолжается строительство участка от улицы Академика Гасана Алиева до улицы Музаффара Нариманова автодороги, соединяющей улицу Академика Гасана Алиева со станцией метро «Кёроглу».

Новая дорога проектируется и строится параллельно проспектам Зии Буниятова и Гейдара Алиева.

В соответствии с Госпрограммой, протяженность участка новой автодороги от улицы Академика Гасана Алиева до улицы Музаффара Нариманова составит 3,9 км (плюс 2,6 км ответвлений, съездов и подъездных путей), с 6 полосами движения.

Согласно проекту, на автодороге планируется построить 4 тоннеля общей протяженностью 2210 метров и 3 подземных пешеходных перехода общей протяженностью 112 метров.

По проекту новая дорога начинается от пересечения улиц Халила Рзы Улутюрка и Музаффара Нариманова, проходит около станции метро «Улдуз» и простирается от улицы Алескера Гаибова через два тоннеля общей протяженностью 1240 метров под существующими линиями метро и железной дороги до улицы Алияра Алиева.

Отсюда она продолжается от улицы Юсифа Везира Чеменземинли до перекрестка с улицей Ахмеда Раджабли и через туннель длиной 550 метров, проходя через кольцевую развязку на перекрестке улиц Ашыга Молла Джумы и Заура Нудиралиева, пересекает улицу Кёроглу Рагимова и продолжается до улицы Гасана Алиева.

В то же время на пересечении улицы Алияра Алиева и новой дороги планируется построить тоннель протяженностью 410 метров, и на этой территории уже ведутся строительные работы.

В соответствии с проектом ведется строительство подземных пешеходных переходов на участке 3-й км и улице Мирзы Улугбея.

Следует отметить, что в связи со строительными работами движение транспортных средств на указанных улицах поэтапно ограничивается.

В связи с этим водителей просят быть внимательными при движении на указанных участках, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков, установленных в местах проведения строительных работ.

Поделиться:
510

Актуально

Xроника

В Пекине подписаны азербайджано-китайские документы - ФОТО

В мире

В Турции власти проводят оценку ущерба от землетрясения в Стамбуле - ВИДЕО - ...

Общество

Погода на четверг: В Азербайджане ожидается до 30° тепла

Мнение

Кризис либерального миропорядка и «диктатуры обмана»: в чем неправы Сергей ...

Общество

Наркокурьеры на Toyota Prius задержаны на границе с Ираном

Оползень обрушил дорогу в Азербайджане

Особый подарок от «Nar» на концерт «OneRepublic»: будь ближе всех к сцене

Новое назначение в Госагентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В результате пожара на объекте в Баку сгорели припаркованные перед складом легковые автомобили - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Место, о котором скоро заговорит весь мир: Азербайджанская локация вошла в ТОР 50 лучших в мире по версии TIME - ФОТО

Из-за строительства тоннеля в бакинском метро планируются изменения в работе общественного транспорта

В Азербайджане в реке обнаружены редкие книги XIX века - ФОТО

Последние новости

В Турции власти проводят оценку ущерба от землетрясения в Стамбуле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:01

Наркокурьеры на Toyota Prius задержаны на границе с Ираном

Сегодня, 14:59

Azer Turk Bank присоединился к международной платежной системе Китайской Народной Республики - UnionPay

Сегодня, 14:44

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей

Сегодня, 14:43

Оползень обрушил дорогу в Азербайджане

Сегодня, 14:42

На Аллее Славы в Баку зажглась звезда Рустама Ибрагимбекова - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:38

Особый подарок от «Nar» на концерт «OneRepublic»: будь ближе всех к сцене

Сегодня, 14:24

Иреван рассмотрит предложение Баку об участии в Играх СНГ в Азербайджане

Сегодня, 14:22

Вэнс грозит выходом из переговоров: США выдвинули ультиматум Украине и РФ

Сегодня, 14:20

Новое назначение в Госагентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации

Сегодня, 14:00

Посол: Прокладка волоконно-оптических линий связи по дну Каспия может завершиться в следующем году

Сегодня, 13:57

Погода на четверг: В Азербайджане ожидается до 30° тепла

Сегодня, 13:35

Председатель Центрального банка Азербайджана озвучил прогноз цены на нефть в текущем году

Сегодня, 13:30

В Сумгайыте расследован факт незаконной вырубки деревьев, материалы направлены в Генпрокуратуру

Сегодня, 13:25

Стартовала регистрация волонтеров на III Игры СНГ в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 13:20

Президент Ильхам Алиев посетил Памятник народным героям в Пекине

Сегодня, 13:15

Лондонские переговоры по Украине отменили

Сегодня, 13:12

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Государственного Совета Китая - ФОТО

Сегодня, 13:03

В Азербайджане готовят Госпрограмму по развитию рыболовства

Сегодня, 13:01

От имени Председателя Китая Си Цзиньпина дан официальный прием в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Сегодня, 13:00
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50