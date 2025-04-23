Тарифные войны подрывают многостороннюю торговую систему и мировой экономический порядок.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Тарифные и торговые войны наносят ущерб законным правам и интересам всех стран, подрывают многостороннюю торговую систему и дестабилизируют мировой экономический порядок», - приводит агентство Xinhua слова китайского лидера.

Как отметил Си Цзиньпин, Китай готов совместно с Азербайджаном защищать мировой порядок, основанный на принципах ООН и международном праве, а также отстаивать свои законные интересы и бороться за международную справедливость.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. При этом 9 апреля Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, в этот период будет действовать универсальный тариф в размере 10%.

Источник: ТАСС