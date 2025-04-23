Азербайджан и Китай отменяют визовый режим

Азербайджан и Китай договорились об отмене визового режима.

23 апреля в Пекине состоялась церемония подписания азербайджано-китайских документов с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Китая Ван И подписали «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований граждан, имеющих общегражданские паспорта».