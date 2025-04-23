 Азербайджан и Китай отменяют визовый режим | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Азербайджан и Китай отменяют визовый режим

First News Media11:07 - Сегодня
Азербайджан и Китай отменяют визовый режим

Азербайджан и Китай договорились об отмене визового режима.

23 апреля в Пекине состоялась церемония подписания азербайджано-китайских документов с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Китая Ван И подписали «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований граждан, имеющих общегражданские паспорта».

Поделиться:
1483

Актуально

Xроника

В Пекине подписаны азербайджано-китайские документы - ФОТО

В мире

В Турции власти проводят оценку ущерба от землетрясения в Стамбуле - ВИДЕО - ...

Общество

Погода на четверг: В Азербайджане ожидается до 30° тепла

Мнение

Кризис либерального миропорядка и «диктатуры обмана»: в чем неправы Сергей ...

Политика

Нетаньяху cовершит визит в Азербайджан

Китай поддерживает «Бакинский процесс»

Пезешкиан выразил надежду, что его визит в Азербайджан создаст новые возможности для сотрудничества

Баку и Китай договорились активно развивать сотрудничество в сфере ВИЭ

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Пострадавший: Организаторы Ходжалинского геноцида в разное время входили в руководство Армении - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Папа Римский Франциск пожелал полного примирения между Азербайджаном и Арменией

В Тбилиси завершилась трехсторонняя встреча заместителей глав МИД Азербайджана, Армении и Грузии - ОБНОВЛЕНО

Джейхун Байрамов: Подписание мирного договора зависит от дальнейших шагов Армении

Последние новости

В Турции власти проводят оценку ущерба от землетрясения в Стамбуле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:01

Наркокурьеры на Toyota Prius задержаны на границе с Ираном

Сегодня, 14:59

Azer Turk Bank присоединился к международной платежной системе Китайской Народной Республики - UnionPay

Сегодня, 14:44

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей

Сегодня, 14:43

Оползень обрушил дорогу в Азербайджане

Сегодня, 14:42

На Аллее Славы в Баку зажглась звезда Рустама Ибрагимбекова - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:38

Особый подарок от «Nar» на концерт «OneRepublic»: будь ближе всех к сцене

Сегодня, 14:24

Иреван рассмотрит предложение Баку об участии в Играх СНГ в Азербайджане

Сегодня, 14:22

Вэнс грозит выходом из переговоров: США выдвинули ультиматум Украине и РФ

Сегодня, 14:20

Новое назначение в Госагентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации

Сегодня, 14:00

Посол: Прокладка волоконно-оптических линий связи по дну Каспия может завершиться в следующем году

Сегодня, 13:57

Погода на четверг: В Азербайджане ожидается до 30° тепла

Сегодня, 13:35

Председатель Центрального банка Азербайджана озвучил прогноз цены на нефть в текущем году

Сегодня, 13:30

В Сумгайыте расследован факт незаконной вырубки деревьев, материалы направлены в Генпрокуратуру

Сегодня, 13:25

Стартовала регистрация волонтеров на III Игры СНГ в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 13:20

Президент Ильхам Алиев посетил Памятник народным героям в Пекине

Сегодня, 13:15

Лондонские переговоры по Украине отменили

Сегодня, 13:12

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Государственного Совета Китая - ФОТО

Сегодня, 13:03

В Азербайджане готовят Госпрограмму по развитию рыболовства

Сегодня, 13:01

От имени Председателя Китая Си Цзиньпина дан официальный прием в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Сегодня, 13:00
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50