В Буркина-Фасо заявили о попытке госпереворота в стране

Группа террористов-заговорщиков планировала устроить государственный переворот в Буркина-Фасо.

Об этом заявил министр безопасности страны Махамаду Сана в эфире национального телевидения RTB.

«Согласно плану террористов-заговорщиков, действия должны были 16 апреля 2025 года завершиться нападением на руководство Буркина-Фасо со стороны группы солдат, нанятых врагами страны», — сказал министр.

Сана добавил, что подготовка переворота была раскрыта разведывательными службами. В результате были задержаны участники заговора. Однако, по словам министра, ряд организаторов в настоящее время находятся в Кот-д'Ивуаре.

Источник: Gazeta.Ru