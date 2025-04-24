ГЭЦ Азербайджана и Национальный центр оценки и экзаменов Грузии подписали Меморандум о взаимопонимании - ФОТО

Делегация Национального центра оценки и экзаменов Грузии посетила нашу страну с целью ознакомления с деятельностью Государственного экзаменационного центра.

Основной целью визита, который охватывает период с 24 по 27 апреля, является обмен опытом в соответствующих направлениях деятельности между учреждениями и продление срока действия ранее подписанного Меморандума о взаимопонимании.

В рамках визита 24 апреля 2025 года в Государственном экзаменационном центре состоялась встреча между представителями обеих организаций с участием председателя правления ГЭЦ Малейки Аббасзаде и директора Национального центра оценки и экзаменов Грузии (НЦОЭ) Нино Церетели.

Приветствуя гостей, председатель правления ГЭЦ Малейка Аббасзаде рассказала о деятельности Центра. «Наша система является точно работающим механизмом, который включает в себя специально созданное оборудование, программное обеспечение и методологию для всех видов экзаменов. Основная суть открытой социо-технической системы, которая применяется в течение многих лет и позволяет автоматизировать весь экзаменационный процесс, заключается в том, что решения принимаются только лицом, обладающим технологической, методической и технической компетенцией, и это решение не может повлиять на результаты конкретного человека. Также в процессе управления массовыми процессами решения принимаются с помощью систематических и последовательных правил — алгоритмов. Мы, основываясь на международных стандартах, оцениваем, внося вклад в повышение качества услуг в сфере образования и государственного управления в Азербайджане», — отметила председатель.

Напомнив, что Государственный экзаменационный центр был первым государственным учреждением в нашей стране, которое применило информационные и коммуникационные технологии для управления массовыми процессами, председатель отметила, что удалось автоматизировать большинство этапов экзаменационного процесса. Кроме того, ввод в эксплуатацию электронного экзаменационного корпуса ГЭЦ был расценен как первый шаг в направлении цифровизации процесса оценки знаний. Благодаря созданной инновационной платформе, специальному программному обеспечению и технологической инфраструктуре появилась возможность проведения электронных экзаменов по всей стране, даже вне здания центра.

Далее директор НЦОЭ Нино Церетели выразила благодарность за предоставленную возможность ознакомиться с деятельностью ГЭЦ и отметила, что применяемые здесь инновационные решения могут быть полезны и для их деятельности.

На встрече также была выражена удовлетворенность работой, проведенной в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного впервые в 2020 году между учреждениями для разработки и совершенствования инструментов оценки языка на азербайджанском и грузинском языках. Было признано целесообразным подписать новый меморандум, предусматривающий новые направления сотрудничества. Напомним, что в рамках меморандума проводится работа по взаимному рассмотрению и улучшению тестовых заданий, используемых в различных экзаменах по азербайджанскому и грузинскому языкам.

После встречи делегация из Грузии ознакомилась с музеем, отражающим историю национальной системы оценки, закрытой зоной, где готовятся экзаменационные материалы, а также системой их автоматизированной печати, расположенной в административном здании ГЭЦ.

Напомним, что гости 25 апреля посетят электронный экзаменационный корпус Государственного экзаменационного центра, где ознакомятся с созданными условиями для участников экзаменов. Также с целью обмена опытом ГЭЦ будут проведены различные презентации профильными структурными подразделениями Центра. А 27 апреля гости будут наблюдать за выпускным экзаменом по уровню общего (9-летнего) среднего образования, сообщает пресс-служба ГЭЦ.