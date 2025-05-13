В Турции произошло три землетрясения
Сегодня утром в Турции произошло 3 землетрясения.
Подземные толчки магнитудой 3,8 были зафиксированы в 07:18 на побережье района Бюйюкчекмедже в Стамбуле.
Эпицентр землетрясения – в Мраморном море, очаг залегал на глубине 6.84 км.
Еще одно землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Эгейском море в 02:30. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.
Третье землетрясение магнитудой 3,8 зафиксировано в 07:49 в Анталье. Эпицентр находился в районе Кумлуджа, очаг залегал на глубине 29,02 км.
Источник: Haberler
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