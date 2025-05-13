В Турции произошло три землетрясения

Сегодня утром в Турции произошло 3 землетрясения.

Подземные толчки магнитудой 3,8 были зафиксированы в 07:18 на побережье района Бюйюкчекмедже в Стамбуле.

Эпицентр землетрясения – в Мраморном море, очаг залегал на глубине 6.84 км.

Еще одно землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Эгейском море в 02:30. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.

Третье землетрясение магнитудой 3,8 зафиксировано в 07:49 в Анталье. Эпицентр находился в районе Кумлуджа, очаг залегал на глубине 29,02 км.

Источник: Haberler