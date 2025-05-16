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В возрасте 97 лет умер создатель первой водородной бомбы

First News Media15:01 - Сегодня
В возрасте 97 лет умер создатель первой водородной бомбы

Хотя над проектом трудились многие учёные, именно Ричард Л. Гарвин, будучи ещё молодым физиком, сыграл ключевую роль в создании самого разрушительного оружия в истории человечества. Впоследствии он консультировал дюжину американских президентов.

Ричард Гарвин родился 19 апреля 1928 года в Кливленде, Огайо. Уже в 1949 году получил докторскую степень по физике в Университете Чикаго под руководством Энрико Ферми, который называл Гарвина «единственным настоящим гением», с которым он когда-либо встречался.

По данным журнала IEEE Spectrum, Ричарду Гарвину было всего 23 года, когда он разработал первую в истории рабочую модель водородной бомбы. Её испытание прошло в ноябре 1952 года на атолле Эниветок в рамках операции под кодовым названием Ivy Mike. Взрыв мощностью 10,4 мегатонны в тротиловом эквиваленте стал новым этапом в развитии ядерного оружия, продемонстрировав его колоссальную разрушительную силу.

Да, первая термоядерная бомба, созданная доктором Гарвином, значительно уступала по технической сложности последующим образцам, но её разрушительная мощь была ошеломляющей. Испытание напоминало легендарный момент первого атомного взрыва в 1945 году, когда потрясенный Дж. Роберт Оппенгеймер, один из руководителей Манхэттенского проекта, вспомнил строки из Бхагавад-гиты: «Я стал Смертью, разрушителем миров».

Позднее Ричард Гарвин стал одним из основателей программы спутниковой разведки США и внес значительный вклад в развитие лазерных принтеров, сенсорных экранов и МРТ.

Гарвин также был активным консультантом правительства США, начиная с администрации президента Эйзенхауэра и до Обамы. Он возглавлял Консультативный совет по контролю над вооружениями и нераспространению при Государственном департаменте США с 1993-го по 2001 год и служил в 27 комитетах Национальных академий наук. В 2016 году он был награжден Президентской медалью Свободы за выдающийся вклад в науку и безопасность.

Согласно CBS News, Ричард Л. Гарвин, конструктор первой водородной бомбы, умер во вторник, это подтвердила его невестка Табата Гарвин. Знаменитому ученому было 97 лет.

Ричард Л. Гарвин оставил неизгладимый след в истории науки и технологий, сочетая глубокие знания с практическим подходом к решению сложнейших проблем современности.

Источники: CBS NEWS, FAS

Джамиля Cуджадинова

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