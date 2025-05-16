Макрон: Франция поддерживает усилия Азербайджана и Армении в достижении мира

Франция поддерживает усилия Азербайджана и Армении в достижении мира и подписании мирного договора.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом президент Франции Эммануэль Макрон сказал, выступая в ходе первой пленарной сессии в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества в Тиране.

«Работа, которая сейчас близка к завершению - и я надеюсь, что вскоре она будет окончательно завершена - это заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Хочу выразить нашу полную поддержку их усилиям по продолжению движения по этому пути к подписанию мирного соглашения», - сказал он.