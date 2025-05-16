Папа Римский предложил провести встречу между Россией и Украиной в Ватикане

Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной.

Об этом заявил госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин.

«Папа намерен предоставить в распоряжение Ватикан, Святой Престол, для прямой встречи между двумя сторонами», - заявил Паролин журналистам на полях мероприятия в Риме.

Предыдущий папа Римский Франциск неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению украинского конфликта. В мае 2023 года он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.

Источник: РИА Новости