В России генерал сел на 5 лет за мошенничество и подлог

Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, признав его виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге, сообщает ТАСС.

«Нaзначить Попову пять лет лишения свободы с отбывaнием накaзания в колонии общего режима», - говорится в приговоре, назначенном с учетом всех преступлений, а также путем сложения наказаний.

Кроме того, суд лишил генерaла воинского звания, а также нaзначил ему штраф в размере 800 тыс. рублей.

Защита генерала просила суд вынести ему оправдательный приговор, прокурор просил шесть лет колонии. Перед оглашением Попов поблагодарил всех, кто его поддерживал. В последнем слове он заявил о невиновности и просил суд вынести беспристрастное решение, отметив при этом, что может и совершал в жизни ошибки, заблуждался, но точно не преступал закон, оставался верным присяге, своему народу и верховному главнокомандующему. Также он попросил дать ему возможность быть полезным своей стране.