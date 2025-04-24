Еврокомиссия исключает компромисс по территории Украины

Еврокомиссия (ЕК) отказывается комментировать варианты территориального раздела Украины в рамках переговоров о прекращении огня и продолжает полагать необходимым «соблюдение территориальной целостности».

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе.

«Наша позиция не изменилась, соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины имеет ключевое значение», — сказал Мерсье.

Он повторил тезис, что Брюссель считает необходимым участие Украины и Евросоюза в переговорах о перемирии.

Источник: ТАСС