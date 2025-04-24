Рамид Намазов: Миссии ЕС в Армении представляет угрозу для Азербайджана

Миссии ЕС в Армении представляет угрозу для Азербайджана.

Как сообщает АПА, об этом на общественном слушании, проводимом в Милли Меджлисе на тему «Гибридные нападки на стабильность на Южном Кавказе под видом «мирной миссии», сказал председатель Временной комиссии против внешних вмешательств и гибридных угроз Рамид Намазов.

Он заявил, что существуют два юридических основания для создания миссии Европейского Союза в той или иной стране — приглашение со стороны страны-партнёра или резолюция Совета Безопасности ООН: «Что касается миссии в Армении, то здесь мы наблюдаем совершенно иную картину. До сегодняшнего дня Европейский Союз учредил в Армении три миссии под названиями EUMCAP, EUPAT и EUMA. Первая из них была создана частично на законных основаниях, однако две другие могут быть расценены как миссии, создающие угрозу территориальной целостности, неприкосновенности границ и суверенитету Азербайджана, поскольку были учреждены без согласия нашей страны. Первые две миссии завершили свою деятельность, срок полномочий миссии EUMA истёк 19 февраля 2025 года».

10 января 2025 года в заявлении пресс-секретаря ЕС по вопросам внешней политике Анитты Хиппер армянской службе «Радио Свобода» отмечалось, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила продлить мандат миссии ещё на два года, и это предложение было поддержано странами-членами. А 30 января было принято решение о продлении срока деятельности миссии EUMA до 19 февраля 2027 года.