Пострадавший рассказал о дне оккупации города Шуша: Бомбы падали как дождь

На судебном процессе, проходящем в Бакинском Военном суде, пострадавший Ильхам Гасанов дал показания в связи с оккупацией города Шуша вооруженными силами Армении.

Как сообщает Report, он рассказал, что его брат Ровшан Гасанов пропал без вести в ночь с 7 на 8 мая 1992 года. По его словам, в Шуше у него осталась двухкомнатная квартира на улице Н.Нариманова, а также имущество, включая мебель.

"Тогда бомбы падали на Шушу как дождь", — сказал он, вспоминая ужасы тех дней.

Напомним, в суде рассматривается дело против граждан Республики Армения, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, его финансировании, насильственном захвате и удержании власти и других преступлениях, совершённых в результате военной агрессии.

Следующее заседание состоится 25 апреля.