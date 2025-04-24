В Стамбуле утром произошло еще одно землетрясение - ФОТО

В Стамбуле после вчерашнего землетрясения магнитудой 6.2, сегодня утром зафиксирован еще один подземный толчок.

По сообщению турецкого Управления по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD), землетрясение магнитудой 4.1 произошло в 07.19.

Эпицентр располагался в Мраморном море, в районе побережья района Буюккечмедже, очаг залегал на глубине 7 км.

Сообщается также, что многие жители Стамбула, опасаясь новых подземных толчков, провели эту ночь на улице.

Источник: Haberler